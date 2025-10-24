L’Una Hotels edizione ’100 punti’

96, 100 e 103. Non stiamo dando i numeri o meglio, stiamo semplicemente snocciolando quelli messi in fila dalla Pallacanestro Reggiana che nelle ultime tre uscite (con Digione, Varese e Bashkimi) ha segnato in media 100 punti ad incontro. Per la precisione 99,6. Se però contro il team transalpino l’assist era stato fornito anche dai tempi supplementari, ovvero da 5 minuti di gioco in più a disposizione, nelle ultime due la truppa di Priftis li ha realizzati senza overtime.

Vette toccate raramente nella gestione del coach greco che, prima delle ultime due uscite, era arrivato a quota 100 soltanto tre volte: il 2 dicembre 2023 in casa contro Pesaro (103-68 con 29 punti e 10 rimbalzi di Hervey), il 17 marzo 2023, sempre al Bigi, contro Varese 113-80 (con 38 di Galloway) e il 12 gennaio scorso nella trasferta a Milano, finita 108-106 per i padroni di casa.

È vero che gli avversari affrontati nelle ultime due uscite sono sembrati piuttosto teneri, ma segnare 100 punti non è mai facile tra i professionisti. Se poi torniamo sulla media tenuta nelle ultime tre uscite (ovvero ai 99,6), non ci sono precedenti nella storia recente della Pallacanestro Reggiana in gare così ravvicinate. Nemmeno nell’epoca d’oro dei lituani culminata con le due finali scudetto consecutive, per intenderci. Guardando indietro, un tris vagamente simile si verificò sotto la gestione di coach Caja, quando i biancorossi vinsero 103 a 90 a Napoli (3 ottobre 2021), poi persero a Sassari per 96 a 93 e vinsero in casa con il Gilboa Galil in Fiba Europe Cup per 93 a 70. Una media totale di 96,3 per tre gare consecutive. Questo significa che il potenziale offensivo della Pallacanestro Reggiana è certamente buono e può contare su tanti protagonisti diversi, ma con un filo conduttore unico: la regia di Troy Cuapain.

Il playmaker biancorosso, non a caso, è già il miglior assistman della Serie A con 8,7 passaggi vincenti ad incontro e trova sempre una soluzione giusta per i compagni. Apprezzabile, in ogni caso, anche la circolazione di palla globale con alcuni automatismi che vengono via via oliati di partita in partita. Partecipare anche ad una coppa europea anche da questo punto di vista agevola la chimica di squadra ed è per questo che la Una Hotels, soprattutto adesso che incontrerà squadre meno rodate, dovrà fare bottino.