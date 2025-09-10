L’Una Hotels mette olio negli ingranaggi. Stasera a Scandiano il test con Cremona

Le impressioni che arrivano durante la preseason lasciano sempre il tempo che trovano. O diciamo che sono, quantomeno, molto parziali. È altrettanto vero però che quello di stasera per la Pallacanestro Reggiana sarà il quinto test dopo Libertas Livorno, Benedetto XIV Cento, Trapani e KK Domzale. Si gioca alle 20 al ‘PalaRegnani’ di Scandiano, in una terra che ha risposto alla grande, con il sold-out notificato già ieri nel primo pomeriggio. La partita avrà quindi un grande seguito.

I biancorossi si troveranno di fronte la Vanoli Cremona, una squadra costruita con un budget parecchio inferiore (diciamo meno della metà…) di quello messo a disposizione del gm Sambugaro e di coach Priftis. I lombardi partono quindi con l’obiettivo dichiarato di salvaguardare la categoria, mentre Barford e soci – che il 19 saranno chiamati alla prima del Q-Round di ‘Bcl’ – hanno nel mirino un buon cammino in coppa e ovviamente i playoff di Serie A. Cremona ha confermato Brotto, il coach che subentrando a Cavina è riuscito a centrare la salvezza.

Il leader tecnico, nonché l’attaccante più pericoloso, è certamente Payton Willis guardia e realizzatore di prima fascia, capace di mettere tiri importanti, a volte addirittura impossibili. L’altra bocca da fuoco è la guardia-ala Tajion Jones, giocatore dal rendimento ondivago, ma che può essere pericoloso se va in fiducia e in ‘striscia’.

La regia è invece affidata al playmaker Aljami Durham, reduce da un buon campionato a Girona (Liga Acb) dove ha realizzato 9,9 punti di media, distribuendo 2,5 assist.

Sotto canestro sarà curioso vedere quali risposte fornirà la scommessa Ousmane N’Diaye, lungo senegalese di 211 cm pescato dal Granada dopo un lungo trascorso nelle giovanili del Baskonia. Oltre a loro, sarà fondamentale capire soprattutto quale sarà l’apporto dell’anima, profondamente italiana, del team lombardo. Dall’ex Sasha Grant alla guardia-ala Veronesi, passando per l’ex Reyer Davide Casarin e arrivando fino al veterano Christian Burns che il 4 settembre ha compiuto 40 anni, ma non ne vuole sapere di appendere le scarpe al chiodo.

Per Reggio sarà importante capire se i meccanismi saranno più oliati rispetto alle prime uscite e quale apporto potrà dare il nuovo play, Troy Caupain, chiamato a non far rimpiangere Cassius Winston. Sotto le plance, invece, è lecito aspettarsi buone cose da Echenique che ha la stazza giusta per mettere in difficoltà una squadra ‘piccola’ come la Vanoli.