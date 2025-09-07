L’Una Hotels ritrova la corazza

DOMZALE66REGGIO EMILIA 76

KANSAI HELIOS DOMŽALE: Dolnicar 9, Zemljic 8, Trsan ne, Mahmutovic 8, Loboda, Lapajne 2, Dragovic 3, Malovcic 13, Mahkovic 11, Sirc 4. N.e.: Rebula, Nosakhare. All.: Mocnik

UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Barford 19, Woldetensae 5, Caupain 5, Williams 16, Smith 6, Uglietti 5, Severini, Echenique 16, Vitali, Abreu, Cheatham 4. N.e.: Mainini, Deme. All.: Priftis

Arbitri: Paglialunga, Bettini, Dionisi

Parziali: (26-24, 40-47; 57-59)

Si conclude con una vittoria per la Pallacanestro Reggiana il ‘Memorial Pajetta’ di Udine. I biancorossi questa volta riescono ad imporsi sugli sloveni del Kansai Helios Domzale stringendo le maglie in difesa dopo un primo quarto passato all’inseguimento (26-24 al 10’). Nel secondo parziale la Una Hotels ha invece ritrovato il proprio marchio di fabbrica, concedendo agli avversari appena 14 punti, e facendo valere una maggiore fisicità abbinata alla giusta aggressività. Sugli scudi soprattutto Jalen Barford, autore di 13 punti già all’intervallo, così com’è stato ottimo il contributo di Woldetensae in attacco, ma ancor di più in retroguardia. Nella ripresa, invece, gran bel break di Bryson Williams che ha messo a referto 10 dei 12 punti totali della squadra nel terzo quarto.

Un momento chiave, in cui Malovcic e compagni hanno provato a tornare sotto con caparbietà (57-59 al 30’) e spendendo moltissimo.

Il grande protagonista in volata però è stato il gigante colombiano. Jaime Echenique – che solo venerdì aveva fatto il proprio debutto con i colori biancorossi – ha trovato continuità e intesa con i nuovi compagni, arrivando a segnare 10 punti nella ripresa sui 16 del proprio tabellino personale. Nonostante una seconda metà di gara dove capitan Vitali e compagni hanno faticato con le percentuali nel tiro da fuori, il gap è rimasto sostanzialmente invariato grazie all’intensità difensiva e alla capacità di servire i lunghi sotto i tabelloni. Ancora piuttosto in ombra, invece, il playmaker Troy Caupain.

Rispetto alla batosta rimediata venerdì contro la squadra di Repesa si tratta di un piccolo passo in avanti, anche se al cospetto di un avversario certamente abbordabile. Adesso la preseason della truppa di coach Priftis proseguirà con l’amichevole con la Vanoli Cremona dell’ex Sasha Grant.

L’appuntamento è fissato per mercoledì alle 20 al ‘PalaRegnani’ di Scandiano.

f.p.