Luna park al Parcheggio Zucchi. Ma scoppia la bufera politica: "Nessuno era stato informato"

Nell’immediato gli automobilisti reggiani che ieri mattina, per primi, se ne sono accorti, hanno pensato a un classico "pesce d’aprile", vista la data. Ma col passare delle ore quanto avvenuto ieri nel parcheggio dell’ex Caserma Zucchi, ha assunto i connotati di un "pasticciaccio brutto", per dirla alla Carlo Emilio Gadda, in salsa reggiana. Questo perchè l’improvvisa inacessibilità di larga parte degli stalli blu del parking a ridosso del centrostorico a scopo allestimento di un Luna Park per le festività del mese di aprile, ha colto completamente di sorpresa gli avventori del medesimo, informati solo da un laconico cartello bianco. Una novità quindi inattesa, che ha creato disagio, e che ha spinto numerosi utenti a contattare gli uffici di gestione del parcheggio, a Vicenza, i quali non erano minimante informati della situazione e non hanno potuto fare altro che chiedere lumi essi stessi alla direzione operativa, che sovrintende anche le questioni logistiche del sito reggiano.

Nel frattempo Lunapark Italia, azienda che sta allestendo il parco divertimenti, operativo dal 5 al 21 aprile, ha iniziato a posizionare i suoi automezzi e da lunedì, sui suoi canali social, ha dato ampio spazio all’iniziativa. Fino al tardo pomeriggio di ieri però non arrivavano risposte né sulla mancata informazione né sulla restrizione degli spazi così. Il vicesindaco di Reggio, Lanfranco de Franco, giunto in loco, ha poi dato alcune delucidazioni al Carlino: "Il Comune era informato dell’accordo tra Reggio Park, che ha dato in concessione l’uso del parcheggio, e l’azienda che allestisce l’evento, essendo coinvolto negli adempimenti legali. In ottemperanza anche al regolamento della sicurezza che richiede almeno un paio di giorni per l’installazione delle strutture e altrettanti per la rimozione. Tuttavia, l’informazione sulla chiusura era deputata ai soggetti citati. So che i cartelli di avviso sono stati messi solo lunedì".

La questione ha acceso in breve tempo la polemica politica, con un intervento di Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia in Sala del Tricolore: "Ancora una volta il Comune opera nel totale disinteresse dei cittadini. La chiusura della maggior parte del park Zucchi avvenuto oggi senza alcuna comunicazione agli utenti, in particolare lavoratori, famiglie, genitori che lasciano i figli a scuola, è un gesto inaccettabile che dimostra ancora una volta la superficialità di questa amministrazione. Chiediamo chiarezza: chi ha autorizzato l’occupazione dell’area e perché non si è pensato al disagio dei cittadini".

Per questo i meloniani reggiani presenteranno in Consiglio Comunale un ordine del giorno urgente sul tema. A stretto giro di posta la replica di De Franco: "È paradossale che Fdi, che lamenta sovente un sottoutilizzo del parcheggio, oggi si lamenti della mancanza di posti. Inoltre Paglialonga non cita la nota positiva: dopo 35 anni il Luna-Park torna in centro storico, ma l’opposizione non stigmatizza sempre il fatto che portiamo tutti gli eventi fuori dal centro? Il Comune, nel rispetto delle norme, è favorevole a questa iniziativa".