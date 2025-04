Luna park all’ex Zucchi. Fdi contro il vicesindaco: "Incapace di pianificare"

"Il vicesindaco de Franco mistifica le dichiarazioni per nascondere il fallimento dell’Amministrazione". Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia, contrattacca sulla vicenda del luna park che si è insediato al Parcheggio Zucchi tra la sorpresa dei cittadini e si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti ieri al Carlino dall’assessore.

"Le mie dichiarazioni non contenevano alcuna critica al Luna Park, ma puntavano il dito contro l’ennesima dimostrazione di superficialità del Comune nel gestire gli spazi pubblici e nel comunicare con i cittadini – ha detto Paglialonga – De Franco ha volutamente travisato le mie parole per distogliere l’attenzione dalla reale questione: la totale mancanza di organizzazione e rispetto nei confronti degli utenti del parcheggio Zucchi, che si sono ritrovati senza alcun preavviso a fare i conti con una chiusura improvvisa".

De Franco aveva ‘scaricato’ le responsabilità ("Spettava a loro dare le comunicazioni") al gestore dell’area, Reggio Park, il quale si era effettivamente scusato. "Tutto nasce da un fraintendimento – aveva spiegato Filippo Bonura, responsabile operativo di Gps - Global Parking Solutions che gestisce l’ex Zucchi – Sapevo che inauguravano il 5 aprile e dunque si dava per inteso che avrebbero iniziato ad allestire dal 2 aprile. I tempi ristretti dell’iniziativa hanno portato ad un malinteso".

De Franco inoltre aveva replicato al centrodestra: "Paradossale che si lamentino della mancanza di posti quando parlavano invece di un sottoutilizzo del parcheggio. E dimenticano di evidenziare che dopo 35 anni il luna park torna incentro storico, ma l’opposizione non stigmatizza sempre il fatto che portiamo tutti gli eventi fuori dall’esagono?". Paglialonga però controbatte: "Il problema non è il Luna Park, che anzi rappresenta un’opportunità di svago per i cittadini, ma l’assoluta assenza di pianificazione e trasparenza da parte di chi governa la città. Possibile che nessuno abbia pensato di informare in tempo utile gli utenti del parcheggio, in particolare lavoratori, genitori e residenti che ogni giorno contano su quegli stalli? E perché la stessa società che gestisce il parking non era stata avvisata? Questo dimostra che non c’è alcuna visione né considerazione per le esigenze della comunità, ma solo improvvisazione e decisioni calate dall’alto senza alcuna logica, senza occuparsi delle conseguenze ma soprattutto senza proporre soluzioni alternative a chi, anche pagando l’abbonamento, usufruisce del parcheggio".

Dietro alla decisione del Comune c’è però anche un aspetto di carattere normativo. Ossia una vecchia legge – l’articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 – che dispone come le Amministrazioni comunali individuino le aree disponibili per l’installazione di luna park o concessioni pluriennali allo spettacolo viaggiante. I Comuni sono tenuti ad emanare inoltre un regolamento comunale che determini le modalità di concessione delle aree stesse, coinvolgendo le organizzazioni di categoria.

dan. p.