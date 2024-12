L’Unahotels è un carro armato. Quinta vittoria di fila in campionato

SASSARI

72

REGGIO EMILIA

79

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Bibbins 11 (1/6, 2/7), Fobbs 21 (4/6, 3/8), Veronesi 5 (1/2, 1/3), Bendzius 5 (2/3, 0/2), Halilovic 5 (2/5); Cappelletti 9 (3/5, 0/4), Tambone 9 (1/1, 2/4), Renfro 3 (1/1), Vincini. N.e.: Sokolowski, Vasselli, Trucchetti. All.: Markovic.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Winston 22 (4/11, 2/3), Barford 6 (3/9, 0/2), Grant 3 (0/2, 1/2), Gombauld 6 (2/5), Faye 9 (4/7); Uglietti 7 (2/2, 1/1), Faried 6 (3/7), Cheatham 15 (2/4, 2/3), Chillo (0/1 da 3), Vitali 5 (1/1, 1/4) N.e.: Gallo, Fainke. All.: Priftis

Arbitri: Quarta, Dori, Bartolomeo (20-20, 42-42; 57-64)

Note: T.l.: Sas 14/23 Reg 16/19. Rimb.: Sas 28 (tre con 5) Reg 38 (Faye 11). Ass.: Sas 18 (Bibbins 7) Reg 10 (Uglietti 3). Spettatori 3.084.

Dove sono finiti tutti quelli che pronosticavano un campionato nei bassifondi e invocavano tagli a ripetizione dopo le prime amichevoli estive? Adesso che avranno voglia di salire a bordo, bisognerà spiegargli che il posto è ridottissimo, perché questa squadra non è un carro, ma un carro armato. La Pallacanestro Reggiana vince a Sassari e mette in bacheca la quinta vittoria consecutiva in Serie A, stritolando l’avversario con una fisicità debordante e dando lezioni universali di difesa sul pick and roll. Winston, come al solito, risulta un rebus insolvibile per gli avversari con le sue giocate di classe, Cheatham mette canestri pesanti nei (rari) momenti di difficoltà, ma è tutto il gruppo a fare la differenza se perfino l’assenza di un campione come Smith passa inosservata. Per dare l’idea dell’impresa, basterebbe ricordare che Reggio non vinceva al PalaSerradimigni dai playoff del 2016 e se parliamo di stagione regolare addirittura dal 16 marzo del 1997.

Era la Serie A2 e per fare il blitz c’erano voluti 25 punti dell’unico e inimitabile Mike Mitchell, coadiuvato dai 15 di Davolio e dai 12 di Mannion. Altri tempi, altre storie, ma stessa determinazione per un gruppo che, anche in quel caso, aveva regole chiare e definite e che non a caso pochi mesi dopo avrebbe centrato la promozione in A1 con i canestri di un imberbe Gianluca Basile. Oggi il basket si è evoluto e la Unahotels ha nell’organizzazione di gioco e nella fase difensiva le proprie armi migliori. Nell’unico momento di sbandamento a metà del secondo quarto (41-32 per Sassari) ha messo il tappo al canestro e piazzato un break di 9-1 con cui è andata all’intervallo in parità. Nella ripresa Winston ha aperto il gas e trascinato i suoi, poi un triplone di Uglietti a 2’55" dalla fine (65-75) ha di fatto mandato i titoli di coda. Avanti così.