L’Unahotels si separa da Grant e Fainke

Era nell’aria, ma adesso è anche ufficiale: le strade di Sasha Grant ed Elhadji Fainke si separano da quelle della Pallacanestro Reggiana. Il club ha infatti esercitato l’opzione di uscita prevista nei rispettivi contratti. Se l’addio del lungo classe 2005 non genera alcun tipo di rimpianto, un discorso diverso va fatto per l’ala italiana che nell’ultimo anno non ha mostrato i progressi sperati e che si erano intravisti nella sua prima stagione in biancorosso. Il classe 2002 non è infatti riuscito ad esprimere il proprio potenziale che – soprattutto per quel che riguarda la fase difensiva – è senza dubbio di primo livello. Coach Priftis gli aveva anche aperto le porte del quintetto base, ma con il passare dei mesi la fiducia (reciproca…) è venuta a meno. A Grant non si può imputare davvero nulla dal punto di vista dell’impegno e della professionalità, anche se nell’ultimo anno non è mai riuscito ad incidere.

"Nel mio cuore per sempRE’", ha scritto su Instagram per salutare, senza alcun rancore, una città in cui si è comunque fatto apprezzare. Su di lui ha preso informazioni la Vanoli Cremona che potrebbe essere effettivamente una destinazione congeniale. Con meno pressioni, meno aspettative, ma più responsabilità e possibilità di sbagliare. Con un fisico di quelle proporzioni (201 cm per 100 kg) e quell’atletismo, non ci si può infatti arrendere di fronte ad un’annata storta che Grant ha chiuso a 3,6 punti e 1,8 rimbalzi di media in 14,8 minuti di utilizzo. Dovrà certamente aumentare l’efficacia nel tiro da 3 (appena il 23% quest’anno dopo il 30% dell’anno precedente) e fare scelte più intelligenti in attacco, ma il potenziale impone di non arrendersi.

Sul mercato in entrata, pare essersi affievolita, invece, la pista che portava a Diego Garavaglia, talento classe 2007 in uscita dall’Olimpia Milano. L’ala sembra infatti intenzionata ad accettare la corte di Ulm e fare quindi un’esperienza all’estero. Servirà attendere ancora una settimana prima di capire quale scelta farà Guglielmo ‘Willy’ Caruso. Se uscirà dall’ultimo anno di contratto con l’Olimpia Milano, la Pallacanestro Reggiana è pronta ad accoglierlo (sul piatto un’offerta biennale). Continua invece la trattativa per Jordan Usher, talentuosa ala piccola in uscita dal Bourg en Bresse. Sambugaro ha formulato una proposta importante, ma il giocatore (sondato anche da squadre di Eurolega-Eurocup) si è preso ancora un po’ di tempo prima di decidere.

Nel frattempo un’altra bella soddisfazione per Momo Diouf: il pivot reggiano farà la Summer League con i gloriosi San Antonio Spurs.

Francesco Pioppi