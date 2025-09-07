Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
ReggioEmilia
L'Under 17 a caccia di punti contro la Carrarese
7 set 2025
DAMIANO REVERBERI
Cronaca
Prima gara interna stagionale per l’Under 17 della Reggiana. Alle 15, al "Meloni" di Novellara, la formazione granata ospita la...

Prima gara interna stagionale per l’Under 17 della Reggiana. Alle 15, al "Meloni" di Novellara, la formazione granata ospita la Carrarese nella seconda giornata del campionato di categoria: reduci dalla sconfitta rimediata a Vinovo contro la Juventus, in parte condizionata dall’inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo, l’obiettivo dei ragazzi di mister Marco Bertacchi (foto) provare a mettere in cassaforte i primi punti stagionali, al cospetto di un avversario che all’esordio ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo. Dirige l’incontro Lelli di Cesena.

Le altre. Dalle 9 l’Under 13 è impegnata nella Bassa al "Città di Fabbrico", che vede 20 squadre ai nastri di partenza: la Reggiana è inserita nel girone D insieme a Hellas Verona, Perugia, Imolese e Cesena. Si comincia alle 9 con la sfida a quest’ultima, le finali sono in programma alle 18,40. Ricco anche il programma di amichevoli che coinvolgono le varie squadre del settore giovanile: alle 12 l’Under 14 ospita in via Agosti il Piacenza, mentre un’ora prima l’Under 15 è di scena in terra bolognese per il match con lo Zola. Alle 10,30, sempre al centro sportivo AC Reggiana, l’Under 12 sfida il Sanpaimola.

