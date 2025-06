L’Under 17 battuta in volata. Sarà ’finalina’ per il terzo posto

CANTÙ

85

UNAHOTELS

81

CANTÙ: Molteni 17, Redaelli 7, Rossi, Zimonjic 14, Ventura 4, Gualdi 10, Malano 13, Ghirardi, Panceri 3, Bandirali 8, Bagordo 4, Pavese 5. All.: Bonassi.

UNAHOTELS: Hadzhyiev 13, Morcavallo, Ghirardini, Manfredotti L. 10, Manfredotti A. 14, Marras n.e., Borzacca, Petacchi 2, Rinaldini 7, Baldasseroni 5, Abreu 28, Cuoghi 2.

All.: Consolini.

Parziali: 23-16, 42-37, 63-54

Finisce con l’amaro in bocca la semifinale scudetto per la Unahotels Under 17 che perde in volata un match emozionante contro Cantù e oggi alle 16 disputerà la finalina contro Ferrara.

I lombardi partono bene (28-18 al 12’) ma la truppa reggiana si aggrappa al suo totem Pablo Abreu per riportarsi sotto prima del break dell’intervallo.

Nel terzo quarto il punteggio vede un continuo tira e molla con Cantù che sembra chiudere il discorso a inizio ultimo quarto (67-54 al 31’).

Per la Unahotels parte una lenta ma inesorabile rimonta ancora con un devastante Abreu (28 punti e 14 rimbalzi) che firma il massimo vantaggio (71-75 al 36’).

Il finale è incandescente: Cantù controsorpassa un paio di volte ma due bombe di Hadzhyiev lanciano il finale di match in parità (81-81).

A 6’’dal gong Alessandro Manfredotti commette antisportivo e Malano fa 2/2 dai liberi.

Sulla rimessa successiva, altro fallo dei biancorossi: Molteni fa 2/2 dalla lunetta e manda i titoli di coda.

Cesare Corbelli