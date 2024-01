L’Under 17 punita tre volte dal Genoa. Il Bologna ci rifila una doppia sconfitta

Eccezion fatta per il successo di misura (1-0) della Primavera sul Padova, il week end del settore giovanile non riserva grandi soddisfazioni per la Reggiana. L’Under 17 torna a mani vuote dalla trasferta ligure sul campo del Genoa, venendo sconfitta 3-1 dai rosso-blu nonostante la rete della bandiera di Bartoli: per l’undici allenato da Daniele Orlandini si tratta dell’undicesimo kappao in 13 partite, che valgono la coda del girone in compagnia del Napoli, fermo per il turno di riposo. Questo l’11 sceso in campo per difendere i colori granata: Generali, Strozzi, Ferretti, Agnesini (12’ st Postorino), Silipo, Rossi (29’ st Spigoni), Ruggeri, Pasini (43’ st Pellegri), Bartoli (29’ st Bertolini), Penta (43’ st Fabbricatore), Marchesi (1’ st Ognibene). A disp. Pagani, Petito, Antuono.

Due sconfitte anche per Under 16 e Under 15, opposte in casa al Bologna: i più grandi, allenati da mister Cammarata, cedono 2-0 al "Bagnoli" di Villa Bagno, rimanendo all’ultimo posto della graduatoria a -1 dal Modena; non va meglio ai ragazzi di Bertoni, che al "Lari" si arrendono 3-0 ai pari età felsinei: anche in questo caso la classifica vede i granata in ultima piazza, con 3 punti all’attivo in 13 match disputati, ed un distacco dal Pisa, penultimo, di 5 lunghezze.

Nel campionato Under 13, infine, la Reggiana "A" strappa un pareggio 3-3 al Sassuolo, mentre la formazione "B" si arrende 4-0 sul campo del Modena.