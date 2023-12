L’Under 19 a caccia dell’impresa

Obiettivo impresa. Sarà un periodo festivo senza sosta per l’Under 19 di coach Andrea Menozzi che dal 26 al 29 dicembre disputerà a Biella la seconda tappa della Next Gen Cup.

I baby biancorossi concluderanno il girone eliminatorio con le ultime quattro partite dopo le prime tre disputate nel ponte di Ognissanti due mesi orsono. L’Unahotels parte con soli due punti in classifica, frutto della vittoria ottenuta contro Brindisi nella tappa di Varese e il giorno di Santo Stefano avrà già una sfida da dentro fuori contro Pistoia alle 20.30.

Nei giorni successivi la band di coach Menozzi affronterà nell’ordine Trento, Venezia e Sassari: per entrare nelle prime quattro e staccare il pass per le Final-Eight di Trento di fine febbraio, serviranno probabilmente tre vittorie nei quattro match in programma.

"Il gruppo - chiosa il coach biancorosso Andrea Menozzi - senza Momo Faye è inesperto, meno strutturato e ha meno impatto fisico. È un gruppo con poca esperienza che ha fatto fatica sia ad inizio campionato che nella prima tappa della Next Gen; per fare un esempio, a fine ottobre abbiamo perso di pochi punti contro Brescia in Coppa, mentre pochi giorni fa l’abbiamo battuta in trasferta in campionato. Diciamo, quindi, che qualche passo in avanti sul piano della consistenza l’abbiamo fatto vedere: proveremo a confermare questa tendenza anche in Next Gen. Non prepareremo nulla di particolare, al nostro staff tecnico interessa lavorare sui nostri ragazzi; ovvio che per passare dovremo fare qualche exploit". Cesare Corbelli