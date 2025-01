L’Under 19 s’arrende a Venezia. Oggi deve vincere con Sassari

VENEZIA 66 REGGIANA 50

VENEZIA: Corato 2, Favaretto 3, Barbero 2, Giangaspero 1, Prodan, Zanchetta 4, Bonivento 6, Natale 4, Eramo 17, Iannuzzi 21, Marini n.e., Macrì 6. All.: Buffo.

UNAHOTELS: Lusetti F. n.e., Selva, Carboni 3, Bonaretti 5, Suljanovic 11, Yadde 4, Mainini 3, Lusetti L. 2, Emokhare 3, Deme El Hadji 11, Manfredotti 4, Abreu 4. All.: Rossetti.

Parziali: 19-10, 32-32, 51-43.

Riprende con un ko la seconda parte del girone per l’Under 19 di coach Rossetti alla Next Gen Cup, in corso di svolgimento a Rimini e Santarcangelo; il discorso per la qualificazione alle Final-Eight in programma dal 21 al 23 febbraio a Brescia, è dunque rimandato alle ultime due giornate.

Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa, per gli oro-granata di coach Buffo, si scatena il gioiellino Pietro Iannuzzi mentre la Unahotels paga la cattiva giornata al tiro (21/58 da 2, 0/15 da 3). Oggi alle 13 è in programma la sfida contro Sassari: un match da non fallire per staccare il pass per le finali.