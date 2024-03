L’Under 19 si arrende

Si arrende l’Under 19, sconfitta 85-75 sul parquet della capolista Ferrara; decisivo il break di 19-13 a favore degli estensi nell’ultimo periodo.

Unahotels: Camara ne, Faye ne, Suljanovic O. 14, Beltrami 3, Bonaretti 5, Mainini 6, Obayagbona 9, Yadde 9, Lusetti, Manfredotti A. 2, Manfredotti L 27. All.: Menozzi.

L’Under 15 "vendica" i più grandi, compiendo il blitz sul campo della Vis Ferrara (73-85); dopo un 1° tempo dominato (29-48 al 20’), i biancorossi gestiscono la rimonta locale.

Unahotels: Alfieri 4, Bulgarelli 8, Cuoghi 12, Ghirardini 11, Lusvardi, Mammi 15, Marchi 10, Morcavallo 9, Petacchi 12, Sabbadini, Taddei (n.e.), Zampogna 4. All.: Iemmi.

L’Under 14 fa suo il derby contro Novellara (Galli 28, Luongo 18) per 68-88, chiudendo la pratica nel 1° tempo.

Unahotels: Mancinelli 7, Guarnieri, Barani 9, Mambriani 6, Nanni 9, Zucchetti 2, Cavandoli, Maestri 21, Carniato 10, Kotlar 11, Baccosi 11, Casolari All.: Bertolini.

Si conclude al 4° posto l’Adidas Next Gen per Suljanovic e Yadde; dopo le buone prestazioni nel girone, i biancorossi sono rimasti a secco nella finalina persa per 72-81 contro il Partizan. c.c.