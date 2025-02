L’Under 19 vuole il pass per le semifinali

Dopo le Final-Eight di Coppa Italia a cui ha partecipato la prima squadra lo scorso weekend, è ora il turno dell’Under 19 che da oggi è impegnata nelle fasi finali della Next Gen Cup al palaLeonessa di Brescia, kermesse riservata ai team baby delle sedici squadre di serie A1.

La formazione di coach Marco Rossetti torna, dopo tre edizioni in cui mancava, alle fasi finali di questa kermesse, che l’ha vista concludere al secondo posto nelle prime due stagioni, perdendo in finale rispettivamente contro Trento e Venezia.

Un cammino molto buono nella prima fase dell’edizione 2024/25, purtroppo con qualche sbavatura, ovvero il ko di un soffio contro Brescia e il match perso contro Venezia, che ha compromesso posizioni più alte nel girone eliminatorio e dunque un cammino all’inizio sulla carta più agevole, ma che non ha comunque precluso l’accesso alla fase finale.

I biancorossi hanno così concluso al quarto posto nel raggruppamento che significa dover incrociare oggi alle 16 la vincente dell’altro girone, ovvero Tortona; dunque servirà una prestazione oltre le righe per staccare il pass per le semifinali in programma domani, sempre alle 16, contro la vincente della sfida fra Trento e i padroni di casa di Brescia mentre dall’altra parte del tabellone se la vedranno Virtus, Milano, Cremona e Venezia.

Domenica è in programma la finalissima.

"Nel complesso – dice coach Marco Rossetti – nel girone eliminatorio abbiamo disputato due tappe, quella di Varese e quella di Rimini, sicuramente positive: la qualificazione per le Final-Eight è la conseguenza, quindi siamo contenti. L’unica partita nella quale oggettivamente non abbiamo fatto bene è stata contro Venezia nel concentramento giocato a Rimini, per il resto è stato un percorso positivo".

Nei quarti affrontate Tortona, vincitrice dell’altro girone. Che partita vi aspettate?

"Sarà sicuramente una bella occasione per misurarsi contro una tra le primissime squadre in Italia e questa, nell’ottica di crescita di tutti noi, sarà un’esperienza positiva e formativa".

In campionato state andando molto bene, avendo consolidato il quarto posto nel girone ma soprattutto dimostrando progressi durante la stagione. Come vi presentate a questo appuntamento?

"Arriviamo alle Final-Eight dopo una striscia positiva in campionato ma, probabilmente, con qualche assenza importante. Andremo comunque a Brescia per provare a fare le nostre cose e andare più lontano possibile".

Cesare Corbelli