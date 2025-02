Lunedì il Comune celebra con l’alzabandiera le vittime delle foibe

Lunedì 10 febbraio, in occasione del giorno del ricordo, l’amministrazione comunale di Casalgrande organizza la cerimonia dell’alzabandiera in commemorazione delle vittime delle Foibe. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con Anpi e il gruppo alpini di Casalgrande. L’appuntamento è in piazza Martiri della Libertà di fronte alla casa comunale di Casalgrande alle 11 alla presenza del sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi e anche delle autorità politiche, militari e religiose. "Istituito – dicono dal Comune di Casalgrande – con legge dello Stato, del 30 marzo del 2004, il giorno del ricordo celebra la memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata oltre che di tutte le vicende del confine orientale. Il 10 febbraio, la data è quella del giorno del 1947 in cui furono firmati i trattati di Parigi che assegnavano alla Jugoslavia i territori dell’Istria, il Quarnaro, la provincia di Zara e parti della Venezia Giulia precedentemente appartenenti all’Italia, vuole essere una giornata di silenzio e di riflessione su una delle più grandi tragedie del ‘900". La cerimonia pubblica, in piazza Martiri della Libertà, sarà aperta alla cittadinanza. Sul sito internet del Comune di Casalgrande è riportato il programma completo dell’evento che si svolgerà nella mattinata di lunedì 10 febbraio.

m. b.