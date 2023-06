Lunedì l’addio a Lara Zanni

Giornata di lutto lunedì a San Cassiano di Baiso. Si svolgeranno i funerali della 25enne Lara Zanni, drammaticamente deceduta con il fidanzato Stefano Papotto il 14 giugno in un incidente, con conseguente incendio dell’auto su cui stavano viaggiando. Una tragedia che ha distrutto i sogni di una giovane coppia nel ritorno da un weekend che avevano trascorso insieme, grazie ad una pausa dal lavoro. Fidanzati che convivevano a Sassuolo in attesa del felice giorno in cui avrebbero celebrato le nozze. Lara Zanni è nata a Castelnovo Monti, originaria di San Cassiano di Baiso dov’è cresciuta con la sua famiglia. Lavorava in una pasticceria di Sassuolo.

Stasera alle 20 il rosario alle camere ardenti dell’ospedale di Sassuolo. Ifunerali si svolgeranno lunedì, partendo alle 15.15 dalle camere ardenti dell’ospedale di Sassuolo per la chiesa di San Cassiano, dove alle 16 sarà celebrata la liturgia funebre- Dopo le esequie si procederà in forma privata per la cremazione.