Lunedì l’incontro con l’ex ministro. Roberto Speranza

Lunedì 6 novembre alle

21 al centro sociale Primo Maggio a Guastalla si parla di sanità pubblica con ospite l’on. Roberto Speranza, ex ministro della Salute, per un evento promosso dal Pd locale nell’ambito di iniziative per approfondire l’attualità politica verso la legge di bilancio. E il 10 novembre alle 18,30 prevista l’assemblea di circolo del Pd con l’intervento del segretario provinciale Massimo Gazza e del responsabile enti locali Emanuele Cavallaro.