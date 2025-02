Lunedì l’ultimo saluto a Francesco Vincenzi. Il cordoglio del Comune

La chiesa di Sant’Antonino gremita, lunedì mattina, per il funerale di Francesco Vincenzi (foto). Ottantadue anni, storico sarto artigiano in pensione, è stato dirigente dell’area Cna Val d’Enza e in seguito di Cna Pensionati. Vincenzi è stato ricordato con parole commosse dall’amico Giorgio Francia; tra i presenti alla camera mortuaria a Reggio o al funerale, anche il sindaco Alberto Olmi e gli ex sindaci Ivan Aleotti, Cesare Beggi e Andrea Tagliavini, oltre a Luca Bolondi, sindaco di Canossa (Comune per il quale lavora la figlia di Francesco, Maria Elena, vicesegretario comunale) ed esponenti dell’Anpi locale, associazione di cui faceva parte.

Dopo avere lasciato la Calabria quando era molto giovane, Vincenzi si trasferì a Roma dove lavorò in una bottega sartoriale nella centralissima via del Babuino. Poi si spostò a Milano e poi a Como, la città della seta. A Quattro Castella iniziò lavorando come dipendente al maglificio Benetton, ma presto si mise in proprio come artigiano, assieme alla moglie Rosangela. Tra i clienti, tante aziende della provincia e anche del distretto della moda di Carpi.

Per otto anni è stato presidente Cna dell’area Val d’Enza Cna, passando poi al sindacato Cna Pensionati. Francesco Vincenzi è stato anche consigliere comunale nel centrosinistra castellese, ha contribuito a fondare il comitato antidroga locale e si è prodigato molto anche per lo sviluppo della scuola superiore Silvio d’Arzo di Montecchio. "Persona appassionata e attiva, era sempre presente alle attività e iniziative promosse sul territorio, vissute con spirito positivo e di apertura" ricorda il Comune. Oltre alla moglie Rosangela e alla figlia Maria Elena, Vincenzi lascia il genero Leonardo, i nipoti Filippo e Alberto, la sorella Maria.