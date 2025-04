Lunedì non ci sarà la Camminata

L’ASD Gualtieri comunica che la Camminata della Pasquetta, che si sarebbe dovuta tenere lunedì con la sua 39ª edizione, è stata rinviata a data da destinarsi. Le previsioni delle condizioni climatiche dei prossimi giorni e il fatto che a Gualtieri sarebbero convenute circa 2000 persone con numerosi giovani e bambini, hanno indotto l’organizzazione a non rischiare. Erano infatti in programma sia la prova competitiva di 10 chilometri, sia le non competitive di km 10 e 5 che avrebbero interessato la zona degli argini del Po. Ancora non è stata decisa l’eventuale data del recupero.