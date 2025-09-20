"Lunedì scioperiamo". Disservizi ai bus locali e anche ai settori base per il sostegno a Gaza

Si preannuncia una giornata complicata, quella di lunedì 22 settembre, per gli utenti di tutti i servizi base. In quelle 24 ore si intrecceranno due scioperi, uno indetto su scala nazionale in segno di sostegno al popolo palestinese che arriva a coinvolgere ogni settore, dalla sanità alle scuole e la viabilità ferroviaria; l’altro invece è tutto locale, legato in modo specifico al trasporto pubblico e alle corse dei bus urbani ed extraurbani.

L’adesione da parte dei lavoratori Seta dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza "potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento", informano da parte della stessa società. Nel bacino provinciale di Reggio Emilia, il servizio urbano ed extraurbano prevede astensioni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 fino al termine del servizio. "Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione “Linee” del sito internet www.setaweb.it" comunica l’azienda.

"Oggi tutti si indignano anche per l’assunzione di autisti gettonisti, ma sono proprio gli stessi che hanno permesso tutto questo negli anni, firmando e concedendo a Seta tutto quello richiesto, senza mai controproposte serie ed efficaci al fine di migliorare" la qualità del lavoro e della vita del dipendenti, "senza un ritorno economico a favore di chi realmente fa girare le ruote, garantendo un servizio essenziale nel miglior modo possibile" si legge in una nota inoltrata ieri dal Sindacato Generale di Base.

"Chi ad oggi si indigna per la piega presa e per l’operato della direzione di Seta – chiosano – dovrebbe fare un mea culpa ritirando gli accordi sottoscritti dal 2012 ad oggi, rimettersi al tavolo, aggiornando ed adeguando tutto al periodo che stiamo vivendo e soprattutto armonizzando, perché l’azienda è unica e non tre". Sulla stessa linea, anche se il ’la’ è stato dato dallo sciopero generale nazionale, è l’avviso dato ieri dall’azienda Usl: "Per l’intera giornata lavorativa di lunedì potrebbe verificarsi qualche disagio".