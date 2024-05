Lunga catena di incidenti. Una decina di feriti

Una lunga catena di incidenti con una decina di feriti si è verificata sulle strade della Bassa tra l’altra sera e ieri. A Guastalla verso le 10,30 di ieri, alla rotatoria fra viale Cappuccini e via Sacco e Vanzetti, si sono scontrati un’autovettura Lancia Musa e un ciclista di 50 anni, residente in zona. L’uomo in bici è rovinato sull’asfalto, dove è stato raggiunto dal personale della Croce rossa per essere portato al vicino pronto soccorso ospedaliero. Ha riportato traumi non gravi. Illesa la donna che era alla guida dell’auto. Sul posto, per i rilievi tecnici, è intervenuto un equipaggio del nucleo infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana. L’altra sera soccorsi mobilitati, con due ambulanze, in via Falcone a Reggiolo, dove un uomo 50enne e il figlio, entrambi del paese, sono finiti a terra dopo una sbandata in moto. Sono stati raggiunti dalle ambulanze della Cri di Reggiolo e Fabbrico per essere portati in ospedale con traumi di media gravità. Sempre l’altra sera i soccorsi sanitari sono intervenuti a Case Cocconi, tra Castelnovo Sotto e Campegine, in via Colombo, sull’ex Statale 63 a Zurco di Cadelbosco Sopra, sempre per incidenti stradali con feriti, per fortuna non gravi, oltre che in strada Naviglio tra Campagnola e Fabbrico. E in tarda serata altro schianto in via Reggiolo a Campagnola, dove verso le 22 si è verificato uno schianto con almeno due feriti, poi trasportati in ospedale a bordo delle ambulanze della Croce rossa di Novellara e di Correggio, intervenute insieme al personale dell’autoinfermieristica correggese.

Antonio Lecci