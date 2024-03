Lungo viaggio della solidarietà: dal 2022 pedalano per il mondo

Sanna Ghotbi e Benjamin Ladraa dialogano con governi, organizzazioni per i diritti umani, sportivi, docenti, studenti, coi giornalisti di ogni Paese che attraversano.

Lo fanno pedalando da tre anni per il mondo. Ghotbi e Ladraa sono partiti dalla Svezia il 15 maggio del 2022, hanno attraversato il Continente per poi arrivare in Africa e in Giappone durante il vertice G7 di Hiroshima.

Il tutto per sensibilizzare sulla situazione del Sahara Occidentale occupato, ultima colonia africana. Oggi alle 18 i due sono attesi al Centro giovani di via Piave, a Fabbrico, per parlare del loro lungo viaggio della solidarietà.