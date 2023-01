L’Unione cerca quattro agenti di polizia locale per rafforzarsi

L’Unione Val d’Enza cerca quattro agenti di polizia locale per rafforzare l’organico del proprio Corpo. E lo fa tramite un bando di mobilità esterna che scadrà alle ore 13 del 30 gennaio. Ovviamente saranno valutati i curricola dei dipendenti, ai quali viene ovviamente una specifica preparazione nel settore. In questo modo si dovrebbe concretizzare l’impegno del comandante Davide Grazioli di potenziare la pianta organica. A fine anno si era anche concluso un corso per i quattro agenti neoassunti tra il 2021 e 2022, svoltosi presso la Scuola interregionale di Modena. Con i quattro neo-agenti specializzati, attualmente il Corpo dell’Unione conta 31 agenti, compreso il comandante; ma la pianta organica prevede sulla carta una dotazione di 54 operatori. Con più agenti, sarà possibile organizzare al meglio i servizi sulle diverse sotto-zone in cui il distretto val d’Enza è stato diviso. Intanto prosegue il potenziamento tecnologico: sono state acquistate le body-cam (quelle che si vedono nei film d’azione), sorta di telecamere inserite nel pettorale della divisa che vengono attivate durante le ispezioni ed i controlli. Le normative non ne consentono per ora l’attivazione, ma a breve dovrebbe essere emanato il regolamento. Vi sono poi i tablet ed i programmi informatici che possono dare in tempo reale le informazioni necessarie su un veicolo, dalla copertura assicurativa fino ad ogni dato connesso alla registrazione presso la Motorizzazione. f.c.