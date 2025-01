L’Unione cerca sette figure professionali

L’Unione Terra di Mezzo, che comprende i Comuni di Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, potenzia il personale per garantire servizi migliori. L’Unione ha da poco pubblicato tre comunicazioni di bando che riguardano la ricerca di figure professionali: operatore esperto tecnico (tre posti a disposizione), istruttore tecnico (due posti a disposizione) e istruttore (due posti).

Per il profilo di operatore esperto tecnico si ricerca personale con diploma di qualifica professionale almeno triennale oppure con titolo superiore e patente di guida B. Per il profilo di istruttore tecnico, si cerca personale con diploma di geometra o di perito edile o di Istruzione tecnica indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio) oppure con diploma di laurea triennale o diploma di laurea magistrale in architettura o ingegneria civile o con titoli equivalenti. Per il profilo di Istruttore amministrativo è necessario il possesso del diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità), oltre alla conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica applicata. Le domande vanno presentate entro il 30 gennaio.