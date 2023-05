"L’Unione costa troppo ai Comuni Sindaci, verificate le spese"

Polemiche sul bilancio dell’Unione Comuni Bassa Reggiana. Il capogruppo di opposizione, Cristina Fantinati (foto), consigliere comunale a Novellara, segnala come i Comuni del distretto nel 2022 abbiano versato all’Unione una somma maggiore per i servizi, per un aumento di 1,6 milioni di euro rispetto all’anno precedente. La Fantinati segnala aumenti dei costi di polizia locale, servizio informatico, con un "incremento impressionante" per i servizi educativi gestiti della Azienda Servizi Bassa Reggiana, che si attesta su un importo di circa un milione di euro. La consigliera chiede ai sindaci "un controllo puntuale e costante sui costi di gestione, sulle forniture, su convenzioni e sui contratti che l’Unione e l’Azienda speciale hanno in corso".

La Fantinati evidenzia pure difficoltà nella gestione dei ruoli dirigenziali, alcuni vacanti oppure troppo costosi per le casse pubbliche. Inoltre, il nuovo direttore generale dell’Unione sarà a servizio parziale per qualche tempo, avendo già ruoli altrove. La Fantinati chiede di affrontare questi problemi, per limitare i costi e ottimizzare i servizi.