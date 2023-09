L’unione fa la forza nei parchi

’Parchi sicuri’ è il nome del progetto messo a punto dai Comuni di Bibbiano, Montecchio e Sant’Ilario, che la giunta dell’Unione Val d’Enza ha approvato in linea tecnica e che si appresta ad essere presentato alla Regione con una richiesta di finanziamento di quasi 183mila euro sugli oltre 228mila che verranno complessivamente investiti sui tre territori comunali. Simili progetti erano stati attuati, negli scorsi anni, in altri paesi del distretto. Se il finanziamento non verrà erogato o se verrà concesso in misura molto minore rispetto alla richieste avanzate, le amministrazioni si riservano di valutare l’opportunità della sua realizzazione.

Le aree identificate per le opere sono state identificate nel Parco pubblico di Via Montefiorino nella frazione di Ghiardo di Bibbiano, nel Parco Enza a Montecchio e nel Parco Poletti a Sant’Ilario. Sono sono presenti diverse strutture sportive all’aperto e ludico-ricreative ma alcune versano in stato di degrado e di abbandono; inoltre "la carenza di adeguate infrastrutture ha contribuito a rendere queste zone poco fruibili e poco sicure". Non solo: la giunta spiega che "all’interno dei parchi sono stati riscontrati diversi atti vandalici, episodi di furti, danneggiamenti, bivacchi, abbandono di rifiuti, spaccio di stupefacenti, nonché azioni volte a rischi incendi" ed a causa di questo "la sicurezza dei frequentatori dei parchi è da ritenersi a rischio e degna di intervento da parte delle istituzioni pubbliche". I tre progetti di riqualificazione mettono in campo varie azioni: installazione di impianti di videosorveglianza; la sistemazione e l’aumento dell’illuminazione pubblica attraverso anche l’utilizzo di lampade led per ottenere un risparmio energetico, e anche la costruzione di colonnine elettriche. Ovviamente si prevede anche l’eliminazione dello stato di incuria e degrado con la collocazione di nuovi giochi per bambini; installazione di arredi nelle aree verdi; riqualificazione area pavimentata per utilizzo barbecuepic-nic. Laddove sono presenti impianti sportivi, si intende riqualificarli e ampliarli. Ad esempio, il Comune di Montecchio vuole rendere Parco Enza "un luogo d’eccellenza, con una connotazione a favore della salute e dello sport all’aperto, nonché dell’aggregazione sociale" acquistando tra l’altro attrezzatura per l’area calcetto. A Sant’Ilario nel Poletti si vuole tra l’altro realizzare "uno spazio chiuso a servizio del parco e il recupero delle attrezzature sportive esistenti: campo da calcetto e pista polivalente". Al Ghiardo di Bibbiano si punterà sulla messa in sicurezza del parco pubblico di via Montefiorino, "una risorsa molto importante in quanto rappresenta l’unico centro di aggregazione della frazione che conta ad oggi 650 abitanti".

Francesca Chilloni