L’universo femminile visto dalla serratura

Va in scena "Raccontami di domani", stasera alle 21 al teatro Piccolo Orologio di via Massenet a Reggio, con Vera Dalla Pasqua e Rossella Guidotti, musiche di Paolo Brie e la regia di Cesar Brie. E’ un viaggio nell’universo femminile, spiato dalla serratura del bagno. Il tema è l’amicizia tra due donne. Nel bagno conversano, si sistemano, si preparano, assistono al cambiamento del loro corpo, si confessano. Qui gli oggetti più umili ci interpellano, diventano compagni di scena. Il volto dell’amica ci guarda attraverso lo specchio affinché, rannicchiato e invisibile, il reale ci si riveli, come quelle verità che si possono confidare solo in segreto. "Il bagno? In fondo". E in fondo a volte, quando due amiche si chiudono in bagno, si svelano. "Raccontami di domani" è la storia dell’amicizia tra due donne, dall’infanzia alla fine dei loro giorni, spiata dal buco della serratura.