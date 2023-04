"Lupi stremati e malnutriti"

"Solo quest’anno abbiamo soccorso e curato 16 lupi. Molti erano deboli, malnutriti e perciò avevano contratto la rogna". Così Ivano Chiapponi, anima del Rifugio Matildico (centro recupero fauna selvatica), descrive la situazione in cui sempre più spesso le centinaia di lupi presenti nel reggiano vengono trovati. La pressione demografica lupina (in assenza di predatori naturali e stante il divieto di cacciarli) è tale che le prede presenti ormai sono troppo poche. Per questo i branchi sempre più spesso si avvicinano a case e attaccano il bestiame. Se ne parlerà in un importante incontro stasera alle 21 alla sala polivalente di Pontenovo. Relatori anche Sonia Braghiroli (Regione); Luigi Molinari (Wolf Appennine Center); Lorenzo Catellani (pres. prov, Cia agricoltori); Davide Grazioli (comandante polizia Val d’Enza); Luca Ronzoni (pres. Unione Val d’Enza).