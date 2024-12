Lupo declassato dalla Convenzione di Berna: nuove sfide per la protezione in Appennino

di Monica Rossi

"È stato declassato perché ormai ce ne sono tanti e perché ci sono più conflitti tra uomo e lupo. Ora probabilmente ci sarà un iter più facilitato per abbattere il lupo legalmente. Sottolineo legalmente, perché molti lupi ormai da tempo vengono uccisi illegalmente". Luigi Molinari, tecnico faunistico del Wolf Apennine Center nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, da oltre vent’anni si occupa dei lupi. Il Comitato delle parti della Convenzione di Berna ha appena approvato l’abbassamento dello status di protezione del lupo da "rigorosamente protetto" a semplicemente "protetto".

Una decisione che va contro il parere degli esperti e della scienza, aprendo una strada pericolosa per il futuro della conservazione della natura in Europa. La proposta è arrivata a dicembre 2023 dalla Commissione Europea e, dopo il via libera del Consiglio dell’Unione Europea, è stata ufficialmente approvata. La specie è stata così spostata dall’allegato II (fauna rigorosamente protetta) all’allegato III (fauna protetta) della medesima Convenzione.

Cosa significa questo?

"Ancora non sappiamo bene cosa accadrà realmente a livello nazionale e regionale. Questo perché esiste una componente normativa e un’altra di conflitto sociale che viene declinata a seconda degli Stati e delle Regioni. C’è da supporre però che l’iter per l’abbattimento dei lupi sarà più semplice da adesso in poi".

Come mai si è arrivati a questa decisione?

"Negli ultimi trent’anni il numero di lupi presenti in Europa è aumentato. Oggi questo animale fa più paura rispetto ad alcuni anni fa e a livello europeo si avverte maggiormente il conflitto con la zootecnia. Inoltre ci sono sempre più contatti tra lupi e persone che non hanno dimestichezza con la fauna selvatica. Il lupo è un grande predatore con una capacità potenziale piccola, perché realmente non rappresenta un grande problema per gli uomini, ma è percepito come qualcosa che non dovrebbe stare vicino alle case".

Ma non li avevamo mandati sui monti?

"Diciamo che si sono rifugiati sui monti, perché cercavano un posto dove ci fossero meno persone. Noi siamo il loro nemico principale anche se continuano ad avere paura di noi. Poi, aumentando di numero, hanno colonizzato zone sempre più vicino ai centri abitati".

Quanti lupi ci sono nel nostro Appennino?

"Non ci sono report esatti, il Ministero dell’Ambiente dovrebbe spendere risorse il cui stanziamento, al momento, non è risultato prioritario. Possiamo però tener conto che un branco occupa mediamente 60/70 km quadrati di territorio e che la famiglia di un lupo può variare da 4/5 fino anche a 10/11 membri".

Ci sono molti branchi nel nostro territorio?

"Nel reggiano abbiamo da qualche anno una saturazione completa. Ossia dovunque ci muoviamo, tra Reggio e Parma, siamo in un territorio colonizzato da un lupo. Gli avvistamenti sono continui, soprattutto in pianura".

Come mai?

"Ci sono più aree aperte, più persone che possono osservare e più strade percorribili. Questo comporta una percezione dei lupi diversa, in alcuni casi potremmo definirla ingombrante. Io abito a Ligonchio e non li vedo mai, perché ci sono molti boschi".

Ci sono stati recentemente degli attacchi da parte dei lupi al bestiame?

"Sono pochi ormai i pastori rimasti sul nostro territorio e i bovini sono dentro alle stalle. Il lupo può attaccare il cane da caccia di chi va a cinghiali e lepri, che spesso vengono lasciati liberi. È raro che lo facciano, ma se cominciano poi continuano. La predazione su cane resta un fenomeno, anche se mediaticamente capisco che possa fare effetto".

Come mai tanti lupi qui da noi?

"Mangiare le nutrie e i sottoprodotti di origine animale che esistono intorno alle stalle permette ai lupi una vita più semplice, così si adattano in pianura".

La decisione della Convenzione di Berna entrerà in vigore tra tre mesi. "Difficile sapere come si tradurrà nel nostro Paese. Ma occorre ricordare che un conto è quello che si legge sulla carta e un altro è quello che deciderà il Governo".