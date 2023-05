Lupo trovato morto a Ventasso (Reggio Emilia), ipotesi avvelenamento

Reggio Emilia, 12 maggio 2023 – Ritrovata due giorni fa, mercoledì 10 maggio, una carcassa di un lupo nel comune di Ventasso, sull'Appennino reggiano. Il lupo, giovane esemplare maschio di circa due anni, ritrovato vicino a un torrente dall'ente del Parco potrebbe essere vittima di avvelenamento. A segnalare la presenza della carcassa sono stati gli operatori dell'Osservatorio Lupi Val d'Enza.

I carabinieri di Reggio Emilia, che stanno indagando sulla morte dell'animale, non escludono la pista dell’avvelenamento anche se nell’accurata ispezione fatta dall'unità cinofila antiveleno della stazione dei carabinieri Parco di Bosco di Corniglio non è stata ritrovata nessuna esca avvelenata, né altre carcasse di animali selvatici. La carcassa del lupo è stata consegnata al Cras Rifugio Matildico e trasportata all'istituto zooprofilattico di Reggio, per gli accertamenti. Anche i carabinieri forestali di Busana stanno svolgendo delle indagini per chiarire le cause della morte del lupo.