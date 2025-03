L’urlo del corteo per la libertà. Seimila persone con fiori e bandiere: "Fuori i fascisti da Reggio Emilia"

Risposta forte, numerosa e compatta: Reggio Emilia é antifascista. Lo hanno testimoniato e urlato a gran voce in tantissimi, cittadini e cittadine – circa seimila persone in totale –, che ieri pomeriggio hanno preso parte al corteo che ha percorso le vie del centro città fino ad arrivare in piazza Martiri del 7 Luglio. Nutritissima anche la presenza dei politici reggiani, dal sindaco in carrozzina alla testa del corteo, agli assessori e consiglieri del Comune di Reggio, presenti anche tutti i sindaci della Provincia, il presidente della Provincia, i consiglieri e assessori regionali reggiani, la parlamentare reggiana Ilenia Malavasi e Andrea Rossi. E si è notata l’assenza di Graziano Delrio, oltre a quella dei Cinque Stelle (presente solo una bandiera).

"Io sono antifascista e una frase che va detta e precisata sempre" la scandisce l’attrice Elisa Lollo, la prima a parlare dal palco, leggendo testi di Michela Murgia, Umberto Eco e Primo Levi. Davanti a lei una piazza piena e colorata, come da tempo non si vedeva. "42 comunità hanno scelto da che parte stare. Unite tutte qui per dire il loro no all’oscurantismo e al nero dell’altra piazza" afferma dal palco il presidente della Provincia Zanni, prima di dare la parola al presidente dell’ANPI Fiaccadori.

"Siamo in tanti. È una grande risposta che Reggio vuole dare al tentativo dei fascisti di insediarsi nella nostra comunità. Siamo qui oggi tutto insieme per manifestare il nostro pensiero di Reggio antifascista. Queste forze fasciste portano intolleranza lo sappiamo e ci accusano di vedere la rinascita del fascismo? Le nostre paure nascono da una lettura attenta dei fatti. I leader di forza nuovo sono stati condannati per l’assalto CGIL è anni prima per banda armata. Si dicono fascisti del terzo millennio, ma per noi il fascismo è uno solo, quello che la Costituzione ha messo fuorilegge".

L’intervento conclusivo del sindaco che riesce a salire sul palco in stampelle. "Tutti i sindaci hanno dato la loro adesione alla manifestazione, così come oltre 150 organizzazioni. E si percepisce in quella piazza tutta la bellezza di riuscire a vedere tanti colori e tanti cittadini, non importa se nati a Reggio, che condividono la storia e l’idea di antifascismo. A loro che hanno scelto anche di portare i loro figli ad ascoltare, va tutta la nostra riconoscenza e il nostro grazie. Nonché la nostra grande fiducia in queste generazioni". Le parole di Brunori Sas e Calvino, lette da Elisa Lollo, hanno chiuso l’evento.