Lusso e design nella quotidianità. Al via l’esposizione ’Fuori Linea’

Il titolo, ‘Fuori Linea’, induce a una libera interpretazione da parte di chi guarda, ma anche all’intenzione di non imprigionare gli oggetti esposti e rispettivi realizzatori in etichette. Fino al 10 gennaio 2025, in via Guido da Castello 4b, il Sigillo Area Espositiva celebra il lavoro di Giorgio Paterlini e Paolo Grasselli con una retrospettiva che invita a riscoprire gli oggetti di lusso e di pratica utilità (foto), disegnati e prodotti dai due professionisti reggiani nell’arco di vent’anni. ‘Fuori Linea’, appunto, la mostra curata da Andreina Pezzi e allestita da orafo e designer insieme propone un percorso che raccoglie gran parte della loro produzione, arricchita da prestiti provenienti dalle aziende committenti. Per la prima volta, il pubblico potrà ammirare documenti, progetti e fotografie che svelano un connubio creativo. La retrospettiva narra il percorso stilistico di Grasselli e Paterlini, ne mostra la visione e gli approdi creativi, celebrando l’arte applicata all’oggetto, gioiello o utensile che sia. Dona ai visitatori l’opportunità di esplorare temi che spaziano dal lusso al relax a oggetti che rispondono a richieste più ordinarie. Il confronto si snoda tra segno, materia e spazio, dando vita a progetti innovativi, come ‘Rugiada’, dove una foglia in acciaio inossidabile ‘nasce’ da una bottiglia in vetro dalle linee tondeggianti che ricorda un’oliva.

Lara Maria Ferrari