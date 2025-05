Lusuardi, Mazzoni e Cardinale: tre donne da premiare

Isabella Lusuardi, Carla Mazzoni (foto) e Isabella Cardinale sono le tre santilariesi che il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, verranno insignite del Premio "Per… la Donna" 2025. Assegnato dalla Commissione consiliare "Scuola, cultura, politiche giovanili, sport e tempo libero", il premio dal 2002 riconosce il prezioso e specifico ruolo che le donne rivestono nella comunità.

Lusuardi e Mazzoni sono due stimate insegnanti, ora in pensione, che svolgono volontariato al Centro Mavarta nel progetto "Alfabetizzazione Sociale" dell’Unione Val d’Enza, che sostiene l’integrazione di donne di origine straniera attraverso l’avvicinamento alla lingua italiana, alla socializzazione e alla conoscenza del nostro territorio. Cardinale (di Sant’Ilario ma residente a Praticello), invece, ha all’attivo esperienze di animatrice nelle strutture per anziani e si dedica a un’altra iniziativa dell’Unione: "Parola di Donna" nello spazio "Al Filos" di via Roma, che offre occasioni di incontro, socialità e condivisione a donne che vivono momenti di fragilità personale.

f.c.