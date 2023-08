L’utile cala, ma Emak tiene ancora "L’inflazione frena gli acquisti"

Un gruppo che resiste, nonostante i numerosi ostacoli incontrati in questi ultimi mesi. Continuano a essere incoraggianti i risultati di bilancio alla Emak, il colosso con quartier generale a Bagnolo che produce e rivende macchine, componenti e accessori per la cura del giardino.

Sono stati approvati i risultati consolidati del primo semestre di quest’anno, ancora ottimi nonostante una leggera frenata generale.

I ricavi ammontano infatti a 331,2 milioni di euro (erano 368 milioni nello stesso periodo del 2022), con una diminuzione del 10,1% dovuto a un calo organico delle vendite per il 15,7%, parzialmente compensato dall’effetto positivo della variazione dell’area di consolidamento per il 5,6%.

Le dinamiche economiche legate all’inflazione ed all’aumento dei tassi e il progressivo mutamento delle modalità di consumo connesse al venir meno delle restrizioni legate alla pandemia hanno infatti condizionato l’andamento delle vendite. L’utile netto consolidato del semestre è di 22,1 milioni rispetto ai 31,7 milioni nel 2022.

Il risultato ha risentito dei maggiori oneri finanziari dovuti all’incremento dei tassi di interesse di mercato, al maggiore livello dell’indebitamento lordo e all’impatto negativo derivante dall’adeguamento dei debiti per Put & Call.

I risultati di vendita riportati dal Gruppo reggiano nel primo semestre sono in linea con il trend di mercato. In uno scenario di mercato molto difficile, le attività si sono focalizzate sull’efficienza operativa: ciò ha consentito di mantenere la marginalità a livelli importanti e di realizzare i primi risultati di miglioramento nella gestione del capitale circolante, il cui pieno ottenimento è atteso nei prossimi mesi. Il quadro economico è ancora caratterizzato da forte incertezza, nonostante le aspettative per il secondo semestre sono di un recupero delle vendite, pur se non sufficiente a colmare il ritardo cumulato rispetto allo scorso esercizio.

Le priorità per Emak continuano ad essere il rafforzamento della propria posizione sul mercato, l’efficienza dei costi, la flessibilità della struttura ed il miglioramento della generazione di cassa attraverso un’accorta gestione del capitale investito.

"Nonostante uno scenario globale caratterizzato dalle turbolenze legate alla crisi geopolitica e all’accelerazione dell’inflazione – commenta l’amministratore delegato Luigi Bartoli – i risultati del primo semestre confermano la solidità del Gruppo. Le performance di vendita sono state in linea con il trend di mercato, abbiamo conseguito importanti risultati a livello di marginalità e, a partire dal secondo trimestre, un miglioramento nella gestione del capitale circolante. L’ambiente sfidante persisterà per il resto dell’anno, ma i fondamentali di medio-lungo periodo del nostro business rimangono invariati: restiamo fiduciosi e focalizzati sulla creazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder".

L’autofinanziamento gestionale è di 36,1 milioni, rispetto ai 44,5 milioni del primo semestre 2022.

Gli investimenti in immobilizzazioni ammontano a 10,8 milioni rispetto ai 8,6 milioni dell’esercizio precedente. Il patrimonio netto al 30 giugno 2023 è di 287 milioni di euro rispetto ai 277 milioni al 31 dicembre 2022. a.le.