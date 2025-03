Lutto a Levizzano: scomparsa la maestra. Eugenia Piccinini

Si è spenta a 97 anni la storica maestra di Levizzano (Baiso) Eugenia Piccinini, è crollata una quercia di cultura e di memoria per l’intera comunità. All’epoca molto conosciuta e stimata in tutta la montagna per il suo prezioso insegnamento in diverse elementari, Piccinini è sempre stata un punto di riferimento, anche da pensionata, per Levizzano e di più per San Cassiano.

E’ stata maestra in questa due frazioni per diverse generazioni e oggi molti suoi ex alunni la ricordano con dolore e partecipazione. "Purtroppo anche la maestra Eugenia, sempre impegnata verso gli altri, ha vissuto momenti di grande dolore, – ricorda il sindaco di Baiso, Fabio Spezzani –. Ha visto morire suo figlio giovanissimo e, quando lei era ancora giovane, è rimasta vedova. Anche da pensionata la maestra si vedeva spessissimo in paese, soprattutto in parrocchia. Era solita trascorrere le sue giornate in passeggiate con suor Virginia e suoi parenti che hanno annunciato, con dolore, la scomparsa della maestra".

I funerali avranno luogo questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Levizzano.

s. b.