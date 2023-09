Lutto a San Polo, il paese dice addio ad Alfonso ’Alfio’ Campani

Alfonso "Alfio" Campani aveva una battuta, un saluto ed un sorriso per tutti. E questa leggerezza che regalava senza remore ai suoi concittadini oggi ha lasciato spazio alla tristezza per la sua scomparsa a soli 46 anni. Abitava in un alloggio pubblico in via D’Acquisto e ieri aveva appuntamento con l’operatrice dei Servizi sociali che lo aiutava: quando non si è presentato e al telefono non rispondeva, ci si è recati sul posto e lì è stata fatta la tragica scoperta. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, dove tutti gli volevano bene.

Figlio di una famiglia sampolese, dopo le scuole per anni aveva lavorato in una coop sociale di Reggio, poi tante mansioni per conto del Comune e, attualmente, all’isola ecologica di Barco. "Era una persona semplice ma molto inserita nella vita sociale – dice la vice sindaca Elisa Cavatorti – Per il 25 Aprile, si presentava sempre puntuale, orgoglioso negli abiti della festa. Amava la compagnia, e tanti possono dire di averlo invitato al cinema o ad una cena". I funerali non sono ancora stati fissati. Lascia una sorella e una nipotina che adorava.

f.c.