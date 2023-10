Lutto a Scandiano: ieri l'ultimo saluto ad Ana Maria in forma privata

Ha suscitato grande dolore e sgomento a Scandiano la notizia della morte della 29enne Ana Maria Botezatu, la giovane mamma romena deceduta domenica sera in un tragico incidente stradale avvenuto a Levizzano di Castelvetro di Modena. La 29enne viveva a Scandiano. Cordoglio in tutta la comunità scandianese per la morte di Ana Maria.

Ieri è stato rilasciato il nulla osta per la sepoltura della salma della ragazza che da poco tempo lavorava al Caffè Moro di Scandiano. Il locale ieri è stato chiuso per lutto dopo la scomparsa della 29enne. La famiglia della giovane ha preferito non diffondere manifesti funebri per comunicare la data e l’orario della cerimonia di commiato di Ana Maria. La donna, madre di due figli minorenni, domenica viaggiava sul lato passeggero di un furgone bianco guidato dal marito di 38 anni. Il mezzo, verso le 19, è uscito fuori strada e si è schiantato contro un palo della luce in via Sapiana. Un impatto fatale per la giovane. L’uomo fortunatamente è rimasto ferito in modo non grave.

È stato successivamente portato, dopo i primi soccorsi ricevuti sul luogo dello schianto, in ambulanza all’ospedale di Baggiovara per le cure e i controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio. L’automobilista è stato poi dimesso. Ana Maria Botezatu è purtroppo deceduta sul colpo. Inutili i soccorsi alla donna. Sono in corso ora gli accertamenti da parte dei carabinieri sull’esatta dinamica del drammatico schianto. L’impatto contro il palo è stato tremendo e il furgone si è accartocciato su se stesso: la donna è rimasta schiacciata. Sul luogo, oltre ai militari dell’Arma e agli operatori inviati urgentemente dal 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.