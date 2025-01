Lutto a Vezzano. Scomparso il violinista. Ermanno Nutini

Cordoglio a Vezzano per la morte del violinista Ermanno Nutini. Aveva 93 anni. Il professore Nutini, stimato dai suoi tanti ex studenti, aveva insegnato musica alle scuole medie di Albinea e anche in altre scuole della provincia tra cui alcuni paesi della montagna. Era molto noto e stimato come violinista ed insegnante: Ermanno suonava pure il violino e il sax. In giovane età lavorò anche all’estero con alcune orchestre. Nutini si è spento nella sua abitazione di Vezzano. Lascia la moglie Marina, le figlie Angela e Sonia, i generi Luigi e Andrea, i nipoti Matteo e Sara, Martina e Cristian e gli altri parenti. I funerali del prof. Nutini si svolgeranno questa mattina alle ore 11.30 partendo dalla casa funeraria della Croce Verde a Reggio, dove è prevista la benedizione della salma, per raggiungere il cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore a Vezzano e ad Albinea dove in tanti ricordano Nutini come apprezzato professore di musica.

Matteo Barca