Lutto in paese per ’Il Frares’. Ex operaio e amante della natura

Si svolgono stamattina i funerali di Augusto Pigozzi, soprannominato ’Il Frares’, vinto a 86 anni da complicazioni cliniche legate a una malattia. Il decesso all’ospedale di Guastalla, dove era ricoverato per il peggiorare delle sue condizioni di salute. Era stato per una vita operaio al reparto smalteria alla Tecnogas, già quando l’azienda era una piccola realtà con sede al Baccanello di Guastalla, la cittadina dove abitava. Era appassionato di caccia, ma con un grande amore per la natura e gli animali. "Un giorno – ricordano le figlie – trovò un uccellino ferito e non esitò a portarlo a casa per curarlo per poi liberarlo una volta guarito". Pigozzi era pure un apprezzato manutentore, capace di eseguire molti lavoretti, prestandosi alle richieste degli amici, sempre in forma gratuita e di volontariato. I funerali stamattina alle 9.15 dalla Casa funeraria Città di Guastalla di via Oldella per la basilica di Pieve a Guastalla. Vedovo ormai da sette anni, lascia nel lutto le figlie Susy ed Elisa, il nipote Thomas, la sorella Giuliana, il fratello Giordano, altri parenti e molti amici.