Lutto nel volontariato. Addio a Ivan Zaccarelli. Domani l’ultimo saluto

Il mondo del volontariato della Bassa piange Ivan Zaccarelli (foto), 78 anni, a lungo attivo in feste, associazioni, eventi solidali, oltre che in iniziative legate al mondo contadino e alla lavorazione delle carni con il sistema di una volta. Ivan, detto "Bireda", aveva lavorato a lungo come agente di polizia locale: prima a Guastalla e poi a Carpi. Era spesso impegnato in servizi di pattuglia in moto. Una volta in pensione si era dedicato al volontariato, ma anche all’organizzazione di eventi vari, senza alcuna distinzione di idee e politica: aveva collaborato con Auser, con la parrocchia, per manifestazioni del Comune.

"Anni fa – ricorda la moglie Loretta – aveva voluto impegnarsi anche nella politica locale, eletto consigliere comunale". Due mesi fa la diagnosi di una malattia, che in breve tempo ha avuto il sopravvento. Lascia anche i figli Andrea e Stefania, i nipoti, altri parenti e molti amici.

I funerali domani alle 11 con rito civile nella abitazione di via De Gasperi a Rio Saliceto. La salma verrà cremata con ceneri tumulate al cimitero del paese. Eventuali offerte possono essere destinate a opere di bene.