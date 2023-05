Lutto nella diocesi di Reggio Emilia: addio a don Giorgio Valcavi a Castelnovo Monti

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 7 maggio 2023 - Lutto nella Chiesa reggiano-guastallese per la scomparsa di don Giorgio Valcavi, collaboratore dell’unità pastorale “Beata Vergine di Bismantova” aCastelnovo Monti. Mercoledì scorso aveva compiuto 85 anni. Il decesso è avvenuto all’ospedale Sant’Anna, dove il sacerdote era ricoverato da alcuni giorni, dopo un periodo di inabilità trascorso in casa di riposo. Giorgio Valcavi era nato a Montalto, allora nella parrocchia di La Vecchia, il 3 maggio 1938 e aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale il 29 giugno 1961. I primi incarichi pastorali ricevuti lo videro vicario cooperatore: prima nella parrocchia di Sabbione (1961-1962) quindi a San Maurizio, dal 1962 al 1967. Nel 1961 don Giorgio venne poi chiamato in Curia, a Reggio, come aiutante alla Cancelleria vescovile, servizio che svolse fino al 1968. Poi assistente degli studenti della montagna, insegnante alle scuole locali. Tra i suoi studenti pure giovani diventati sacerdoti, come don Enrico Ghinolfi e don Pietro Romagnani. Nel 1969 don Valcavi fu per un anno vicario economo a Castelnovo Monti quindi parroco a Frascaro, dove rimase fino al 2014. Nei decenni successivi venne nominato amministratore parrocchiale a Garfagnolo e a Costa de’ Grassi, dal 2000, terminando anche queste responsabilità nel 2014, restando a disposizione come collaboratore dell’Unità pastorale “Beata Vergine di Bismantova”. Don Evangelista Margini ricorda don Valcavi come “prete del dialogo con tutti, a iniziare dalle scuole pubbliche di Castelnovo e dai giovani, con varie iniziative pensate per loro specie nei primi decenni del ministero in montagna”. Don Matteo Galaverni sottolinea anche “lo stile originale che don Valcavi aveva nello stare accanto alle persone, che non disdegnava le chiacchiere nei bar e negli altri luoghi abituali di ritrovo, ma pure l’amicizia per i numerosi compagni di ordinazione e la premura nei confronti dei confratelli malati”. La camera ardente è allestita nella chiesa della Pieve di Castelnovo Monti, dove stasera e domani alle 20,30 viene recitato il rosario. I funerali martedì 9 maggio alle 10 nella chiesa della Resurrezione a Castelnovo Monti, presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi, con sepoltura al cimitero di Garfagnolo.