Lutto per Bertucci: gestì il bar-gelateria. Oggi l’ultimo saluto

Ha lasciato i suoi cari Giampiero Bertucci di Collagna, improvvisamente deceduto per un malore a 57 anni, a dare la triste e dolorosa notizia della sua inattesa scomparsa, i figli Mattia e Giada, i fratelli Franco, Francesco, Paola, Maria Pia e Angela, cognati e cognate, nipoti, parenti e amici. A scoprire il doloroso evento ieri mattina è stata la sorella Angela: visto che il fratello Giampiero tardava ad alzarsi e poiché abitava nella stessa casa, si è recata in camera per svegliarlo trovandosi di fronte la triste sorpresa. Allertato immediatamente il 118 soccorso che ha inviato l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino di Busana e l’auto-medica, però ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Il medico ha solo potuto constatare il decesso per fattori cardiologici. Infatti Giampiero Bertucci, ultimo di sei figli, era in cura perché soffriva di disturbi cardiaci. Persona molto conosciuta e stimata in montagna, molti anni fa ha gestito, con la sorella Angela, lo storico bar-gelateria Triglia di Collagna, poi aveva avviato un’attività artigianale nel settore edile. Ieri sera è stato recitato il rosario nella chiesa di Collagna. Oggi alle 15.30 (con partenza dalla sua abitazione dove è stata allestita la camera ardente) sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Collagna, poi li feretro proseguirà per la cremazione. Anticipati ringraziamenti dei familiari a quanti parteciperanno.

s. b.