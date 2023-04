Lutto per il Pd Si è spento il papà del segretario Gazza

Vasto cordoglio a Boretto, ma anche in tutto il territorio reggiano, per la scomparsa di Genunzio Gazza (nella foto), conosciuto come Michele, vinto a 78 anni da una malattia. Era il padre di Massimo Gazza, ex sindaco del paese oltre che attuale segretario provinciale del Pd reggiano. Lascia anche la moglie Lea, la figlia Claudia e altri parenti. Era stato uno storico dipendente alla Immergas di Lentigione ed era inoltre un grande appassionato di sport: calciatore amatoriale, poi allenatore e tifoso. A lungo aveva seguito il calcio, in particolare le gare del Brescello e del Lentigione. Era stata pure giocatore di bocce, ad altissimo livello.

I funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni, si svolgono domani alle 15,30, dall’abitazione di via Fratelli Rosselli a Santa Croce di Boretto per la chiesa di Santa Croce e il cimitero di Boretto. Stasera alle 18,30 nell’abitazione è prevista la recita del rosario. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti da ogni parte a Massimo Gazza e ai suoi familiari.