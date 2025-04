Lutto per la scomparsa di Rovesti. Storico commerciante del centro

Lutto a Gualtieri per la scomparsa di Claudio Rovesti (foto), storico commerciante del paese, vinto da malattia a 92 anni di età. Con la moglie Alberta nel 1963 aveva avviato l’Antica Salumeria Rovesti, con produzione e vendita di prodotti alimentari e specialità gastronomiche, sempre puntando al rispetto delle tradizioni emiliane, restando tuttora uno dei pochissimi market in un centro storico, al servizio dei residenti nel cuore del paese. Ora il negozio – in questi giorni chiuso per lutto – è gestito dal figlio Mauro con la moglie Elisa. Da tempo l’azienda ha esteso l’attività anche a servizi di catering per cerimonie e per imprese. In lutto, oltre a moglie e figlio, anche i nipoti Diego, Daria e altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono stamattina alle 9,30 partendo dalle camere ardenti dell’ospedale di Guastalla per la chiesa di Sant’Andrea di Gualtieri. Dopo la funzione religiosa il feretro sarà trasferito a Mantova in attesa di cremazione. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate alla Casa di riposo Felice Carri di Gualtieri.