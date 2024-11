Lutto tra gli avvocati. È morto Luigi Fornaciari. Toga d’oro, aveva 83 anni

Lutto nel mondo forense reggiano: si è spento a 83 anni la ’Toga d’oro’ Luigi Fornaciari, civilista di primo piano ed esperto di diritto di famiglia. Esponente della storica famiglia reggiana che ha come capostipite l’avvocato Piero, che fondò il proprio studio legale nel 1938, Luigi e il fratello Marco sono cresciuti professionalmente accanto al padre per poi dare vita a due studi separati con i rispettivi figli. Specializzato in diritto civile, Luigi per oltre un decennio è stato anche apprezzato membro del Consiglio dell’Ordine Forense, anche con il ruolo di tesoriere.

"Ha vissuto la professione con impegno totale, lealtà verso ogni parte processuale e spirito di servizio", affermano i figli Fabrizio e Piero, anche loro avvocati.

Valori di correttezza ed onestà che hanno sempre caratterizzato anche la sua vita privata: "Aveva amici veri per i quali tutto avrebbe dato e per i quali era costante punto di riferimento", spiegano i familiari.

Nel maggio 2023, nella cornice della Sala degli Specchi del Teatro Valli, era stato uno degli otto legali a ricevere il riconoscimento della ’Toga d’oro’ per i 50 anni di esercizio della professione forense: si era iscritto all’Albo degli avvocati il 22 dicembre 1970. Prima di iniziare a svolgere l’avvocatura, aveva fatto il servizio militare come allievo ufficiale nell’Arma dei Carabinieri, alla quale è poi sempre rimasto legato. Alto oltre un metro e 90, snello ma elegante, in gioventù fu un pallavolista di alto livello: nella prima metà degli anni ’60 era anche stato anche lo schiacciatore della Pallavolo La Torre, militando per ben tre stagioni nel Volley serie A.

L’avvocato si è spento mercoledì dopo il repentino peggiorare delle sue condizioni fisiche di salute; professionalmente attivo fino all’ultimo, aveva lavorato accanto ai figli sino all’11 settembre scorso: il giorno prima del ricovero in ospedale per un intervento programmato. Purtroppo ha trascorso al Santa Maria gli ultimi due mesi.

"Lascia in noi un vuoto affettivo enorme – racconta Fabrizio –. Non solo come padre, ma anche professionale: lui ci ha affiancato e cresciuto, trasmesso la sua passione, reso partecipi del suo modo di vivere il lavoro, ogni giorno ci confrontavamo". Oltre ai due figli, Luigi Fornaciari lascia l’adorata moglie Novella, la nuora Cristina, gli amatissimi nipoti Chiara, Luigi e Niccolò, il fratello Marco con i figli Giacomo, Marcello e Sabina. La camera ardente è stata allestita presso le Onoranze Funebri Reverberi di Reggio e la messa funebre si terrà sabato (9 novembre) alle ore 10 presso la Chiesa parrocchiale del Buon Pastore.

