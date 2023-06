Luzzara, rapinatore perde la scarpa e viene arrestato

Luzzara (Reggio Emilia), 5 giugno 2023 - Sabato mattina si è avvicinato a un uomo di 57 anni, a Codisotto di Luzzara, e col pretesto di una informazione stradale, ha arraffato la collana d’oro che la vittima teneva al collo. Poi, però, l’intervento di un testimone è stato fondamentale. Il passante ha cercato di fermare il malvivente, riuscito a divincolarsi e a fuggire. Ma nel parapiglia ha perso una scarpa, poi recuperata e affidata ai carabinieri. E quando poco dopo è stato fermato il presunto autore della rapina, un senegalese di 18 anni domiciliato in provincia di Parma, proprio la mancanza di una scarpa (con quella rimasta che corrispondeva a quella persa dopo aver commesso il reato) ha permesso di avere adeguati elementi per poter procedere con l’arresto del giovane. Sono stati i carabinieri di Gualtieri a fermare lo straniero, che aveva agito stringendo al collo la vittima per portargli via la collana, con un sistema simile a quanto accaduto la sera prima, con un tentativo di rapina in centro a Guastalla. La collana rapinata a Codisotto è stata recuperata e restituita al proprietario, il quale nell’aggressione ha riportato escoriazioni al collo, guaribili in cinque giorni.