Luzzara, 19enne denunciato per l'aggressione al lido Po

Luzzara (Reggio Emilia), 22 novembre 2023 - Lo scorso luglio, nei giorni della fiera di Luzzara, in paese, al lido Po, si era verificato un violento diverbio tra giovanissimi, nato probabilmente da una lite avuta poco prima durante un torneo di calcio. Erano volate offese che un gruppetto di giovani, arrivati dalla Bassa Mantovana, ha voluto vendicare recandosi al lido di Luzzara, paese delle vittime. Uno di loro era stato picchiato dal gruppo. A farne le spese pure altri due giovani, intervenuti per difenderlo e toglierlo da quella pericolosa situazione. Tre minorenni erano rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, trasportati in ambulanza in ospedale e medicati per traumi guaribili entro tre settimane. Le indagini dei carabinieri di Luzzara hanno portato all’identificazione di un 19enne abitante nel Mantovano, accusato di lesioni personali in concorso. Sono ancora avviati accertamenti per risalire agli altri aggressori, che si sarebbero aggiunti al 19enne in quel parapiglia violento. Pare inoltre che il primo giovane aggredito neppure fosse coinvolto nel diverbio nato precedentemente al torneo sportivo. Forse era stato scambiato per un altro. Dopo l'aggressione, all'avvicinarsi di altre persone, gli aggressori erano fuggiti in fretta.Le indagini proseguono.