Luzzara aggancia il secondo posto

Luzzara (34) vince in trasferta e aggancia provvisoriamente il secondo posto nel girone B di Divisione Regionale 2. La vittoria n° 17 in stagione degli uomini di Iori arriva col punteggio di 67-55 sul campo del fanalino di coda Arbor (0) che, pur essendo ancora fermo al palo, gioca con onore e per tutto il 1° tempo resta in scia agli ospiti: dopo il 30-24 del 20’, sono i 19 punti di Bertolini ed i 13 di Pasini a guidare Luzzara all’allungo decisivo. Nel girone C prosegue anche con Medolla (34) la serie nera del Castellarano (14), che davanti al pubblico amico coglie la settima sconfitta consecutiva cadendo contro i forti modenesi, solidi al posto d’onore della graduatoria, col punteggio di 79-67. Nel girone A, infine, trasferta senza gloria per Sant’Ilario (14), che torna a mani vuote da Fiorenzuola (34), dove i piacentini si impongono 78-62.