Luzzara, auto contro cancello

Diversi incidenti nel fine settimana natalizio nella Bassa. Si tratta di due sbandate in auto.

· La sera della vigilia si è verificato un incidente in via Nazionale, sull’ex Statale 62 a Codisotto di Luzzara, dove un uomo sessantenne ha perso il controllo della vettura per poi finire contro il cancello di recinzione di un’abitazione, danneggiando pure i supporti di protezione di una pista ciclopedonale. Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo per il conducente. Rilievi della polizia locale.

· Gli stessi agenti sono intervenuti anche la mattina di Natale, a Brescello, per una sbandata di un’auto finita fuori strada, avvenuta all’altezza di una curva sull’ex Statale della Cisa (foto). Sul posto il personale dell’ambulanza e dei vigili del fuoco. Conseguenze non gravi per il conducente della vettura.