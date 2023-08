Luzzara, è morto il neonato ferito nell'incidente sulla Cispadana

Luzzara (Reggio Emilia), 1 agosto 2023 - Non ce l’ha fatta il piccolo Salvatore, il bimbo di sei mesi coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Codisotto di Luzzara, sulla Cispadana.

Ieri sera è deceduto all’ospedale Maggiore di Parma, dove era arrivato in condizioni disperate. Inutile anche un intervento in sala operatoria per cercare di far fronte al gravissimo trauma cranico riportato nello schianto fra due auto. Il bambino era in auto, una Fiat Panda con gli zii e un cuginetto di quasi quattro anni. Quest’ultimo, insieme al conducente dell’auto, un napoletano di 24 anni, sono rimasti praticamente illesi. Gravi invece la donna 24enne che era con loro e il conducente, pure lui di 24 anni, nordafricano residente a Guastalla, che era al volante di una Citroen.

Sono stati ricoverati all’ospedale Poma di Mantova, al momento in prognosi riservata. Le condizioni più gravi sono apparse da subito quelle del neonato, che era stato sbalzato all’interno dell’abitacolo, trovato nella parte posteriore dell’auto con un trauma cranico violentissimo. In elicottero è stato portato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si è tentato di tutto per poterlo salvare.

Sforzi risultati purtroppo inutili. Sul posto anche le ambulanze della Croce rossa di Guastalla e Suzzara, l’automedica della Bassa, i vigili del fuoco di Guastalla, oltre alla polizia locale per i rilievi di legge. Evidenti i disagi al traffico, con la formazione di lunghe code di mezzi pesanti sulla Cispadana. Il tratto di strada fra Tagliata e Codisotto è rimasto chiuso per gran parte del pomeriggio di ieri.